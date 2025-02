Agricoltura, paesaggio, ambiente ed Europa

Oggi alle 18 nell’auditorium di palazzo Montani il prof Franco Sotte (Università politecnica delle Marche) propone una conferenza sul tema “Agricoltura, paesaggio, ambiente. Le Marche e le politiche dell’Unione europea“. Per secoli nelle Marche la mezzadria è stata al centro di una peculiare estrazione di valore da terreni agricoli, per loro natura, fragili. Chiese, palazzi, mura, conventi e paesi della regione, che oggi ci affascinano con il colore del cotto e che fan bella mostra di sé nel paesaggio dei quadri rinascimentali perlopiù derivano, economicamente parlando, dalla ricchezza prodotta sui campi.

La conferenza fa parte del ciclo "L’Italia in Europa /2. Momenti di cultura italiana in Europa", che per il secondo anno consecutivo viene organizzato dal Liceo Mamiani, dal Liceo Marconi, dall’IIS Cecchi e dalla Società pesarese di studi storici, per sottolineare la specificità della cultura italiana e anche del suo contributo alla creazione di una dimensione culturale europea.