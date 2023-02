Agrifotovoltaico: ricorso al Tar

Per ora è un progetto, ma la Provincia lo ha già autorizzato spiegando che non deve nemmeno passare per la valutazione di impatto ambientale. Viaggia su corsia preferenziale. Parliamo dell’impianto agrifotovoltaico vasto 7 ettari e mezzo di terreno agricolo alle porte di Sant’Angelo in Vado, lato destro venendo da Urbania subito dopo il semaforo della zona artigianale. Il sindaco Stefano Parri svela: "Io non sono contrario all’idea di avviare delle fonti energetiche alternative visti i tempi che stiamo vivendo. Sono però in disaccordo con questo impianto ma soprattutto sul modo utilizzato dai proponenti, la tedesca Juwi, con una sede anche a Verona, che ha incontrato il Comune ma senza un confronto serio prima di presentare il progetto. Per quello che so, hanno stretto un pre accordo per avere un diritto di superficie di 30 anni col proprietario per poi presentare il progetto alla Provincia sapendo di non avere nemmeno la necessità della valutazione di impatto ambientale. Significa che con una procedura semplificata si può arrivare in fretta alla costruzione. Io e noi della giunta diciamo no a questo metodo. Per questo, impugneremo davanti al Tar la determina del funzionario della Provincia che ha autorizzato il progetto chiedendo ai giudici amministrativi se questo rientra nelle prerogative della Provincia e poi analizzeremo il da farsi". Continua il sindaco: "La questione è semplice: un impianto di 70mila metri quadrati a cinquanta metri dal paese, alto 4 metri, equivale ad avere una struttura molto impattante. Si può fare da qualche altra parte. Oppure si può ragionare in altro modo: al pari delle opere di compensazione che Autostrade paga e realizza in favore delle comunità che vengono toccate dalla mole di traffico, noi chiediamo all’azienda tedesca di sedersi negli uffici del Comune e valutare insieme come i cittadini possano beneficiare di questa mega produzione di energia elettrica. Inoltre, quel terreno è attiguo ad una zona per un ipotetico sviluppo turistico. In questo caso, l’azienda installa la megastruttura e si disinteressa ovviamente del resto ma a noi interessa proprio il resto. Ci deve essere una compensazione di interessi e quella produzione di energia elettrica, per una certa parte, potrebbe essere riversata verso le esigenze della cittadinanza. Da quanto mi è stato detto, l’impianto di Sant’Angelo in Vado consentirebbe un ricavo annuo medio all’azienda di 1 milione di euro, da cui togliere i costi. Ecco, tra questi ci sono i cittadini di Sant’Angelo in Vado".

ro.da.