Agriturismi, in arrivo finanziamenti e aiuti

Il Gal Flaminia Cesano ha aperto negli ultimi giorni sei bandi che chiudono il 2022 e proiettano la struttura verso la programmazione di fondi successiva, dal 2023 al 2027. "I bandi- informa lo stesso ente- sono stati pubblicati tenendo conto dei risparmi e delle risorse ancora disponibili, per un totale di oltre 900mila euro, risorse messe a disposizione per lo sviluppo del territorio Gal e il rafforzamento della sua identità culturale. Nello specifico, sono stati pubblicati due bandi della misura 7 rivolti prevalentemente agli enti locali; uno è finalizzato a incentivare il recupero dei beni culturali e del patrimonio artistico e paesaggistico (misura 7.6), l’altro al recupero dei centri storici e dei borghi rurali minori (misura 7.2).

Per quanto riguarda gli incentivi ai privati, invece, misure di interesse sono la 6.2 (Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- agricole), volta a sostenere la creazione di nuove attività nelle imprese esistenti (con nuovo codice Ateco) e la creazione di nuove imprese tout court e la 6.4 b volta a sostenere gli investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole quali: servizi nel settore della ricettività e dell’accoglienza turistica, servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei, beni culturali e spazi espositivi, servizi sociali e assistenziali, servizi educativi e didattici per attività ludiche e di aggregazione ecc. Sempre a favore delle attività del tessuto imprenditoriale, infine, è rivolta la misura 16.3 che ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione tra piccoli operatori del turismo al fine di erogare servizi comuni e potenziare l’attività di promo-commercializzazione".

"Il Gal Flaminia Cesano ha raggiunto gli obiettivi assegnati dalla Regione Marche di impegno dell’80% dei fondi – afferma con soddisfazione il presidente Rodolfo Romagnoli – che ci ha consentito di accedere agli ulteriori finanziamenti. Con la pubblicazione di questi ultimi bandi vogliamo chiudere al meglio questa programmazione per concentrarci sulla prossima, al fine di continuare nell’azione di sostegno allo sviluppo economico del territorio e al miglioramento dei servizi alla sua popolazione". Tutte le informazioni e i documenti allegati sono reperibili sul sito: www.galflaminiacesano.itbandi. Per maggiori informazioni contattare il Gal all’indirizzo email [email protected] o al n. 0721 740574. Amedeo Pisciolini