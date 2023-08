Agriturismi, ultime offerte Il pranzo va sui 35 euro

Per chi invece preferisce il paesaggio immerso nel verde, il rifugio Corsini (Monte Nerone) prevede cene e pernottamenti su prenotazione: "Anche a Ferragosto da noi le parole d’ordine sono: buon cibo e divertimento per tutti – spiega la titolare Fabrizia Luchetti -. Ci sono ancora posti per una cena all’aperto nelle panche del nostro giardino, chiaramente gustando i piatti tipici della casa e con un menù di carne che varia dai 25 ai 40 euro. Inoltre – aggiunge -, saranno possibili escursioni, trekking e noleggio di biciclette per visitare la zona". Per info: 331 8766610.

Anche al ristorante Birra al Pozzo in zona Pianacce ad Acqualagna si propone un menù fisso di carne dal costo di 35 euro, con gli ultimi posti liberi per Ferragosto: "Un menù completo con primi, secondi, contorni, dolci e caffè", dice il titolare Marco Mancinelli. Per info. 0721 700084. Da considerare comunque che già da ieri in molti agriturismi c’era il tutto esaurito.

A Sant’Angelo in Vado alla Trattoria da Cristian si può mangiare nella centralissima piazza Pio XII un menù con carpaccio di manzo alle verdure, tagliatelle al profumo di bosco e gnocchi al ragù, arista di maiale al tartufo, contorni, dolce e caffè. Il costo è di 33 euro e il numero per prenotare è 3342306442.

A Borgo Pace il Vecchio Forno è meta rinomata di buongustai. Per 35 euro il menù propone un mix di antipasti freschi e gustosi, rustici Pasta di Borgo Pace con fiori di zucca, speck ed erba cipollina e ravioli con pomodorini fresco e formaggio di fossa, tagliata di manzo e contorni, tris di panna cotta e acqua, vino e caffè compresi. Prenotazioni al 0722 89173. Ad Apecchio il Civico 14+5 propone misto di antipasti con coradella di agnello, strozzapreti alla salsiccia e fiori di zucca, ravioli fatti a mano al sugo di ragù, arrosto misto cotto nel forno a legna e bostrengo di Apecchio. Acqua, vino e caffè sono inclusi nel prezzo di 35 euro; prenotazioni al 3389769898.

Spostandosi nuovamente su Pesaro, per la serata del 15, piazzale della Libertà sarà animato dallo show della QueenMania Tribute Band, in programma alle 21 mentre, nel pomeriggio, i Musei Civici di Palazzo Mosca propongono, oltre alla collezione permanente, la mostra ‘Lucio Dalla. Anche se il tempo passa’. Appuntamento fisso con la Sonosfera® con i due programmi per parlare di ambiente e celebrare Raffaello: alle 10.30 e 16.30, di lunedì 14 e martedì 15, con Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico, alle 11.30 e alle 17.30 con Raffaello in Sonosfera. Orario continuato (10-19) per Casa Rossini sia lunedì 14 che martedì 15 agosto. Aperto anche il Museo Archeologico Oliveriano (via Mazza) che si articola in quattro sezioni espositive.

Giorgia Monticelli

Andrea Angelini