"Aguzzi faccia chiarezza al più presto"

"Discarica di Riceci, l’assessore Stefano Aguzzi porti l’interpretazione autentica del Piano regionale di gestione dei rifiuti in Consiglio regionale. Solo così si potrà fare definitivamente chiarezza sulla posizione della Regione in merito alla conformità tecnica e legale di questo progetto di discarica con quel regolamento regionale vigente, unica possibilità concreta di bloccare il progetto". Lo chiede Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio. "La vicenda della discarica di Riceci sancisce il fallimento del modello di gestione pubblico-privato dei rifiuti nella provincia, sin dalla costituzione di Marche Multiservizi, dove il socio privato Hera persegue legittimamente la massimizzazione del profitto d’impresa, mentre la parte pubblica, con i Comuni soci, non è in grado di tutelare gli interessi e i diritti dei cittadiniutenti del territorio". "E’ dal 2017 che in provincia viene adottata una pratica di conferimento intensivo, nelle discariche di Urbino e Tavullia, di rifiuti speciali di attività produttive di fuori provincia e fuori regione, inclusa San Marino. Una palese violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che ha portato alla saturazione anticipata della discarica di Cà Lucio, e la riduzione drastica del volume di abbancamento disponibile a Cà Asprete, con introiti milionari nelle casse di Mms, che gestisce le due discariche. Il progetto di Riceci è figlio di questa gestione scellerata". Ora che le discariche esistenti sono esaurite, "si propone come indispensabile una nuova discarica da 5 milioni di tonnellate nella valletta di Riceci, a poco più di un chilometro da Gallo di Petriano. Solo dopo la sollevazione popolare la politica si sveglia, ma è tardi: i loro rappresentanti hanno già avallato tutte le decisioni dell’amministratore di Mms Mauro Tiviroli. I milioni già investiti da Mms e dal partner di San Marino mi fanno pensare che i promotori siano ben sicuri del buon esito dell’operazione, e che le dichiarazioni dei politici valgano zero. Nessuno dei sindaci, peraltro, ha chiesto la convocazione dell’assemblea dei soci per imporre al privato la fine dell’operazione Riceci, né ha chiesto le dimissioni di Tiviroli".