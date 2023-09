Aguzzi: "Io sindaco? Se mi vogliono ci sto"

di Anna Marchetti

"Accetterei con onore e con piacere la candidatura a sindaco se sul mio nome convergessero tutti i partiti del centrodestra". Stefano Aguzzi ieri mattina a Fano nei panni di assessore regionale, per illustrare gli interventi sul fiume Metauro, non ha escluso la possibilità di vestire quelli di candidato sindaco. Forte dei risultati dell’ultimo sondaggio, quello commissionato da Serfilippi, che lo vede in testa davanti ai rivali del centrodestra (Luca Serfilippi e Giuseppe De Leo) e del centrosinistra (Barbara Brunori e Etienn Lucarelli), Aguzzi dà la propria disponibilità a candidarsi, pur consapevole che al momento tale ipotesi appaia poco probabile. "Ci sono altri nomi – commenta – come quello di Serfilippi, persona che stimo e che è stato assessore nella mia giunta. Se sarà lui candidato lo sosterrò con convinzione". Aguzzi dichiara lealtà anche a Giuseppe De Leo, candidato sindaco dell’area civica. "Con lui – afferma – c’è una amicizia vera e inossidabile. Ribadisco che se il centrodestra lo dovesse individuare come candidato sindaco avrà il mio aiuto. E’ un amico, un buon collaboratore che ha sempre dato una mano, io farò altrettanto con lui". Poi aggiunge: "Non saranno certo i singoli esponenti locali a decidere sui candidati sindaci delle più importanti città della regione, come Fano e Pesaro, le valutazione saranno fatte dai partiti, a livello regionale. L’importante è che il centrodestra non si divida".

Consapevole del maggiore gradimento dell’attuale centrosinistra rispetto al centrodestra (questo il risultato del sondaggio), Aguzzi riconosce dei meriti alla giunta Seri, come la ristrutturazione del Pincio e la costruzione della nuova piscina, ma pensa che la città abbia bisogno di essere rilanciata: "In questi anni Fano ha perso il suo ruolo di terza città delle Marche su temi come la sanità e la viabilità e non ha svolto la funzione di città capofila di un territorio molto più ampio". In qualità di assessore regionale, Aguzzi ha portato la buona notizia della messa in sicurezza degli argini del Metauro, dalla foce al ponte sull’A14. I lavori finanziati dalla Regione per un importo di 470mila euro sono partiti a maggio 2022 e termineranno a ottobre. Si tratta di una zona particolarmente a rischio per la presenza di abitazioni, soprattutto sulla sponda destra dove è stata concentrata la maggior parte delle risorse.

"Abbiamo consolidato e innalzato gli argini del fiume Metauro – ha detto –. Ricordo bene 15 anni fa, allora ero sindaco, la rottura dell’argine destro a seguito di una grossa piena e l’allagamento di Tombaccia e Metaurilia: una notte passata ad avvisare gli abitanti, casa per casa. Abbiamo deciso di intervenire proprio per evitare il ripetersi di situazioni simili e per mettere in sicurezza questa parte di territorio". "Le sponde del fiume sono state innalzate di circa un metro – ribadisce il direttore dei lavori, il geologo Ennio Palma – sulla base di uno studio idraulico effettuato tenendo conto della quantità della pioggia caduta negli ultimi tempi".