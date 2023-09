Aguzzi primo nei sondaggi. Serfilippi dietro, poi c’è Brunori

"Non mi interessano i sondaggi farlocchi, quello che conta è il rapporto con la gente. Noi andiamo fino in fondo". La convention di ieri pomeriggio al Masetti di presentazione della sua candidatura a sindaco, come civico nell’area del centrodestra, alla presenza di 200 persone, è stata per Giuseppe De Leo l’occasione per bocciare anche l’ultimo sondaggio che darebbe "vincente" l’ex sindaco, oggi assessore regionale, Stefano Aguzzi. Sarebbe il suo il nome che primeggia su quello degli altri candidati sindaci inseriti nel sondaggio, voluto e commissionato dal consigliere regionale Luca Serfilippi, che da mesi la Lega indica, al momento senza successo, come candidato sindaco del centrodestra. Secondo il sondaggio, Serfilippi sarebbe dietro ad Aguzzi (quest’ultimo conosciuto dal 96% del campione di elettori), seguirebbero Barbara Brunori e Etienn Lucarelli (assessori del centrosinistra), ultimo De Leo che paga la scarsa notorietà tra gli elettori rispetto a chi, nel ruolo di amministratore, è sempre in prima linea.

Sondaggi a parte De Leo ha ribadito di voler "tirare dritto" e lo ha dimostrato ieri pomeriggio aprendo di fatto la campagna elettorale, annunciando la prossima conferenza programmatica, manifestando il suo amore per Fano e la voglia di mettere a disposizione della città la sua competenza. Micro criminalità, baby gang, sanità, anziani sono alcuni dei temi toccati dagli ospiti dell’incontro di ieri pomeriggio, condotto da Renzo Rovinelli. L’avvocato Stefano Zaffini ha focalizzato il suo intervento sull’emergenza dei gruppi giovanili violenti presenti in diverse zone della città (Pincio, piazza Amiani, giardini della Rocca Malatestiana, Lido, Poderino). L’ex assessore Stefano Marchegiani (Azione) ha accusato l’Amministrazione comunale di "galleggiare". "Una città – ha commentato – priva di visione culturale, urbanistica ed economica regredisce. A me veniva rimproverato un + 5% di presenze turistiche, oggi siamo a -20%". Sempre per Azione, Silvano Franchini ha parlato "delle occasioni perdute dall’Amministrazione Seri, dal biodigestore all’interquartieri. L’indecisione e la mancanza di decisioni hanno lasciato il segno anche nella sanità". Presenti diversi giovani che, attraverso Davide Perfetti, hanno rivendicato maggiore attenzione, chiedendo eventi culturali, sportivi e concerti.

Anna Marchetti