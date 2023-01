Aguzzi: "Ruggeri stia serena: io uso il buon senso, il M5S no"

"Ruggeri stia serena e la smetta di atteggiarsi da candidata sindaco di Pd-M5S e di vedermi come possibile antagonista: il confronto sia tra assessore e consigliera". L’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi non ha gradito l’intervento della capogruppo M5S Marta Ruggeri sulla vicenda della gestione dei rifiuti. Dopo l’altolà dell’ente regionale ad Ata sul massiccio arrivo di rifiuti da fuori regione e il rapido esaurimento delle discariche, la consigliera Ruggeri è intervenuta per commentare: "Il destino ha voluto che l’assessore regionale pro tempore che si è politicamente intestato questo doveroso atto di censura sulla gestione delle discariche sia lo stesso Stefano Aguzzi che da sindaco di Fano era stato pubblicamente criticato dal Movimento 5 Stelle e da Bene Comune per aver attuato, tramite Aset, nella discarica Monteschiantello gli stessi comportamenti non conformi al Piano regionale di gestione dei rifiuti". Aguzzi replica che l’attuale Piano regionale dei rifiuti è del 2015 e quindi non era in vigore quando lui era sindaco di Fano. Per poi ricordare che "nel 2014 venne chiesto a Fano, come ad altre città, la disponibilità ad accogliere a Monteschiantello i rifiuti di Roma che era in emergenza. E comunque se Aset oggi è ancora pubblica non lo si deve a M5S ma all’alleanza di centrodestra". Tornando all’attualità, Aguzzi aggiunge che la Regione "pretende il rispetto da parte di Ata della legge regionale in base alla quale i rifiuti speciali da fuori regione non possono superare il 50% di quelli urbani". Insomma comportamenti diversi non saranno più tollerati, pena il commissariamento, "a meno che non ci diano giustificazioni dimostrabili". Nei prossimi giorni è previsto un incontro di chiarimento tra Regione, Provincia ed Ata. "La Regione sta usando il buon senso – prosegue Aguzzi – e cerca il dialogo con il territorio, a differenza di quanto fa M5S che urla nelle piazze quand’è all’opposizione per poi cambiare atteggiamento quand’è al governo". E ancora l’assessore regionale contro Ruggeri: "Capisco che la consigliera grillina si senta già in campagna elettorale e abbia l’ansia di cucire l’allenze con il Pd, ma vorrei ricordarle che l’accordo con il Partito democratico non sarà facile da siglare e se anche ci riuscisse non avrà possibilità di successo perché a vincere le prossime elezioni amministrative sarà il centrodestra".

Anna Marchetti