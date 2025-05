Ahmad brilla nel campionato di basket mentre Khalil lascia Pesaro

L’unica fonte di consolazione in questo campionato sono state le prestazioni di Ahmad. I suoi lampi di talento hanno illuminato molte serate grigie. Khalil è in partenza e ha già pagato la penale di 20.000 dollari per liberarsi dall’opzione che l’avrebbe legato a Pesaro anche il prossimo anno. Forte del suo titolo di capo-cannoniere, con la regular-season chiusa 21.6 a punti di media, potrà proporsi su un mercato che si annuncia per lui molto interessante. Mentre per la società è stato un affarone, perché alla fine dei conti il giocatore più forte del roster è costato 80.000 euro, un ingaggio molto più basso di altri che invece hanno reso nettamente meno, compreso il suo connazionale, V.J. King. Una delle domande da porsi sarà proprio la scelta dei ruoli per i due stranieri, posto che siano solo due perché c’è in ballo una discussione sulla possibile introduzione di un europeo, che portebbe la quota a tre. Quasi tutte le squadre hanno scelto un piccolo e un lungo, alcune come la Vuelle hanno scelto due esterni, la Fortitudo è stata l’unica a preferire due lunghi. Kenny Gabriel, che martedì sera ha distrutto la difesa pesarese, è stato a lungo contestato dai tifosi della Fortitudo, poi si è infortunato ma alla fine è bastata una partita sui livelli in cui giocava a Brescia per giustificare il suo acquisto. C’è da chiedersi se si sarebbe potuto fare di più per contenerlo, ma effettivamente quando un 2.05 alza la palla sopra la testa per tirare è difficile contrastarlo, specie se ha la mano di velluto. Pesaro ha permesso che si esaltasse e dopo che ha messo le prime due da lontanissimo vedeva il canestro come una vasca da bagno. Nel frattempo Freeman faceva il bello e il cattivo tempo sotto le plance, con una fisicità che nessuno dei lunghi di Leka possiede, nemmeno Lombardi, che pure era stato capace di fermare pochi giorni fa il possente Ajayi, il nigeriano di Torino. Nel momento in cui verrà azzerata l’accoppiata-Usa, bisognerà interrogarsi su cosa è più utile pescare sul mercato, rapportandolo alla carenza di italiani nel ruolo. L’asse play-pivot è sempre una buona idea.

e.f.