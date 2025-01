Ahmad, che numeri: nel 3° quarto corsi 5 km

Grazie ai sistemi di video tracking forniti da K-Sport World, la Carpegna Prosciutto è in grado di acquisire i dati fisici dei propri giocatori e degli avversari durante i match. Nella partita contro la Fortitudo è emersa un’ottima intensità dei ragazzi di coach Leka. In particolare, Ahmad, nel terzo quarto, ha fatto registrare i suoi valori più intensi: la distanza percorsa da Khalil è stata di 4.564 metri, la distanza in accelerazione 290 metri, la velocità massima 25,7 km/h. L’americano della Vuelle mantiene anche la testa della classifica marcatori dove viaggia a 20.8 punti di media a partita ed è ancora in testa anche nei recuperi con 2,6 palle rubate di media agli avversari. Numeri che gli valgono il primo posto pure nella valutazione globale.