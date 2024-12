Ahmad incontenibile al tiro e ancora miglior rimbalzista

Petrovic 10 Perché ha ricordato quel giocatore di Cantù a cui venne detto "vai a riscaldarti nel tunnel". E’ lì è rimasto fino a fine match. Se lo erano dimenticato. Petrovic uguale: per due ore dietro la panchina dei suoi, in perenne movimento. Due ore e non ha visto il campo. Eroico.

Comis n.g.

Stasi n.g.

Maretto 6,5 Una partita segnata da alcuni buoni sprazzi in fase offensiva e segnata anche da una buona pressione difensiva. In campo tanto, 23 minuti conclusi con 1 su 2 da sotto e 1 su 4 da fuori. Ha anche 5 buoni rimbalzi.

Imbrò 6 Non ha buttato via palloni, ha messo dentro anche una bomba importante con la Fortitudo in risalita. Ha guidato l’autobus senza fuochi d’artificio ma anche senza andare fuori strada. Nel tiro poco fortunato ancora una volta: chiude con 0 su 2 da sotto e 1 su 6 dalla distanza. Ha distribuito 6 assist.

De Laurentis 6,5 Non in campo tanto (14 minuti) ma i suoi momenti migliori sono stati quelli di inizio di ripresa dove ha messo dentro alcuni palloni lavorando spalle a canestro e poi anche una bomba. Era il momento di maggior pressione della Fortitudo. Si fa sentire in campo ed anche in... panchina. Chiude il pivot con 1 su 3 da sotto e 1 su 1 da fuori. Ha 3 rimbalzi.

King 7 Presente all’appello nei momenti che contano e quando Ahmad ha avuto bisogno del riposino. Molto al servizio dei compagni, ma anche efficace quando ha dovuto stringere a canestro. Chiude con 3 su 4 da sotto e 1 su 2 dalla distanza con anche 5 buoni rimbalzi.

Bucarelli 7 Partita-facchinaggio perché si è speso in fase difensiva, ha portato su palla e si è sbattuto in ogni parte del campo. Leka lo ha anche molto utilizzato (29 minuti). Chiude con 1 su 1 da sotto e 2 su 5 da fuori.

Lombardi 6 Come entra in campo piazza una bomba, ma il resto dei suoi minuti lì passa ad aiutare in difesa dove comunque fa massa critica. Chiude con 0 su 1 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Zanotti 7 Quando prende rimbalzo e converge la palla a canestro e quindi si gira e allarga le braccia e gonfia il petto come se fosse Hulk, vuol dire che è uscito dalla fase con la luna contro. Un giocatore che sta riprendo fiducia ed è entrato per la prima volta nei meccanismi di squadra anche sotto il profilo della partecipazione. Zanotti chiude con 4 su 8 da sotto e 0 su 2 da fuori, ha 4 su 5 nei liberi.

In campo 22 minuti.

Ahmad 8 Anche in questo match – e la Fortitudo è forte fisicamente – esce come il miglior rimbalzista della Carpegna Prosciutto: 7 palle recuperate sotto canestro. Ha 7 su 7 nei tiri liberi e tranne la prima parte del match quando non ha sbagliato un colpo dalla distanza, nella ripresa se proprio non occorreva, non ha mai forzato o strafatto mettendosi al servizio dei compagni. Nel finale ha anche marcato Aradori, il più pericoloso degli avversari. Ha chiuso il match, dopo averlo spezzato in due nel primo tempo, con 2 su 4 da sotto e con 7 su 11 dalla distanza.

m. g.