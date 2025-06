Ai blocchi di partenza la ’1000 Curve delle Marche’

La manifestazione "1000 Curve delle Marche", che si svolgerà il 21 e 22 giugno, rappresenta la sintesi di un processo iniziato diversi anni fa e che ha trovato nel bando regionale Servizi Digitali il suo naturale punto di rilancio e consolidamento. Promossa dalla realtà nazionale "1000 Curve", iscritta alla Federazione Motociclistica Italiana, con il supporto dei Comuni di Sassocorvaro-Auditore, Monte San Martino e Cagli, la manifestazione porta su strada una nuova idea di mototurismo.

La seconda tappa prevede due giorni di gara, il primo da Sassocorvaro Auditore a Monte San Martino, il secondo da Monte San Martino a Cagli. Una manifestazione mototuristica unica che si distingue per un format originale in cui l’obiettivo non è la velocità, ma il numero di curve affrontate lungo un itinerario libero. I partecipanti, guidati da un road book cartaceo, devono pianificare il proprio percorso tra partenza, checkpoint obbligatori e arrivo, scegliendo liberamente la strada da seguire. È possibile, inoltre, accumulare punti aggiuntivi visitando luoghi selezionati di interesse enogastronomico e culturale.

L’evento è stato presentato alla Confcommercio. "Scoprire il territorio in moto è una emozione unica. Tra le tante forme di turismo outdoor, il mototurismo insieme al cicloturismo – ha esordito la vicepresidente Barbara Marcolini - è quello in maggiore espansione. Alcuni anni fa ormai all’interno del nostro progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza abbiamo sviluppato Marche, emozioni in moto: 15 itinerari da vivere e godere a bordo delle due ruote".

Ha proseguito il sindaco di Sassocorvaro Auditore Daniele Grossi: "Un progetto originale per far conoscere i nostri territori nel quale crediamo molto". Ha proseguito il referente del progetto Michele Piersantini: "Non c’è categoria di moto, possono partecipare tutti".

Luigi Diotalevi