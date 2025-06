Ai Cappuccini torna "Pantano ’85". Edizione speciale per i quarant’anni

Pronti via. Pantano ‘85 sta per iniziare. "Pantano ’85: un nome, una garanzia – afferma il parroco dei Cappuccini Padre Marzio Calletti –. Innanzitutto un nome. Il quartiere di Borgo Pantano è sorto attorno al nostro convento ed è per questo che per molti quando ci si riferisce alla zona si dice ’i Cappuccini’. Quest’anno poi ricordiamo i 40 anni di vita di questa esperienza comunitaria, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello partecipativo. Una garanzia di incontro fraterno attraverso la festa, nella molteplicità dei momenti proposti: convivialità, cultura, ascolto, gioco, sport e tanto altro. Con questo spirito di famiglia, anche quest’anno cerchiamo di vivere ’Pantano ‘85’ con la consapevolezza di offrire qualcosa di bello".

Si inizia oggi alle 21.15, con la processione per le vie della Parrocchia con la venerata immagine della Madonna "Aiuto dei cristiani", al termine concerto della banda di Candelara accompagnata dal gruppo folcloristico. Domani alle 20 torneo di burraco con ricchi premi. Iscrizioni: 3471720692; poi alle 21 serata di danza presentata da Atelier Danza Hangart. Gli allievi della scuola si esibiscono in coreografie di danza classica, moderna, contemporanea e Hip Hop. Martedì alle 18 torneo di pallavolo under 18 e over 18 aperto a tutti (organizzazione a cura del Gruppo famiglie della Parrocchia. Iscrizioni ai numeri 3296258292 e 3392574722); alle 20 Stra...pantano per bambini ragazzi: gara podistica non competitiva (circuito all’interno degli spazi all’aperto del Convento). Organizzazione a cura della Contrada di Pantano: iscrizioni ai numeri 3397573126 -3209379227. Alle 20.30 Stra...pantano di sera per adulti uomini e donne: gara podistica per le vie della parrocchia. Al termine premiazioni di tutte le categorie. Alle 21,30 esibizione di pizzica salentina a cura della compagnia Chora. Mercoledì alle 21 è la volta di "Raccontiamo il centenario": la scuola dell’infanzia parrocchiale "Borgo Pantano", in occasione dei suoi 100 anni di attività (1925-2025) propone una serata di racconti, letture animate e video per celebrare la sua storia. Al termine inaugurazione della grande mostra "I nostri primi 100 anni", alla presenza dell’arcivescovo Sandro Salvucci. La festa prosegue fino a sabato.

Luigi Diotalevi