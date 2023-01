Ai Cappuccini una tombola a favore della Caritas

Tra le varie tombole in programma oggi da segnalare quella che si svolge, dalle ore 15,30, nella palestra dei Cappuccini, in via Cardinal Massaia, il cui ricavato andrà a favore della Caritas parrocchiale, delegato è Livio Antinori. "Non lasciare indietro nessuno, in particolare i più fragili. Diverse le iniziative messe in campo alla parrocchia dei Cappuccini per stare vicini agli anziani, - racconta Serenella Gostoli, una delle volontarie della Caritas parrocchiale -. Una realtà vivace che vuole essere un luogo di relazione per tutte le età, avendo cura di coinvolgere anche le persone più ai margini. L’attività della Caritas parrocchiale non si è mai fermata anche in tempo di pandemia, in particolare grazie al punto di ascolto, il cui responsabile è padre Marcello, con cui relazioniamo per aiutare 30 famiglie nelle loro necessità, come il pagamento di bollette ed altro. Con questa tombola, aperta a tutti, vogliamo tornare a vivere la socialità, stare insieme, giocare e chissà vincere i bellissimi premi in palio, tra cui i nuovi giocattoli e cesti gastronomici, ma pensando anche a chi ha bisogno e quindi raccogliere fondi per la nostra Caritas".

l. d.