Ai ferri corti su Baia Flaminia E la prospettiva è pedonalizzare le strade

Caronte, l’anticiclone africano, deve aver infuocato l’aria anche del Consiglio comunale di ieri dove se ne sono sentite di tutti i colori. Tanto che alla mozione con carattere d’urgenza presentata dal consigliere Lega, Dario Andreolli, con cui veniva chiesto l’azzeramento del consiglio d’amministrazione di Marche Multiservizi a seguito del “mancato coinvolgimento del sindaco Ricci su scelte strategiche quali la collocazione della discarica di Riceci“, il consigliere Giampiero Bellucci Pd ha risposto picche, almeno all’urgenza. "Basta, troppa confusione è stata fatta, oggi – ha detto –. Un argomento così importante si discuta in commissione (con toni sereni)".

Quale confusione? Un dibattito accesissimo, fatto di battute al vetriolo ed epiteti non edificanti che ha avuto il suo crescendo rossiniano al momento di votare il “regolamento per la tutela e il decoro delle attività economiche di Baia Flaminia“ e che ha visto l’uscita del consigliere Malandrino (Fd’I) offeso “dall’arroganza del sindaco“. A difesa dell’operato dell’assessore Frenquellucci, titolare della delibera, è intervenuto “addirittura“ il sindaco Ricci: la sua presenza in aula è rara, ma è ancor più raro che intervenga.

In pratica il centrodestra, con Michele Redaelli (Fi) centroavanti di sfondamento, ha attaccato il provvedimento definendolo “inconsistente perché pensa di risolvere il decoro di Baia Flaminia, stabilendo il colore delle fiorere ignorando invece i problemi veri quali la manutenzione dei marciapiedi e la raccolta dei rifiuti“; “pieno di ovvietà come all’articolo 4 dove si dice che serva una ordinanza del sindaco per determinare il transito dei veicoli“ e “di contraddizioni“, sottolineate anche dalla consigliera Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) riguardo cosa, alla fine della giostra, dovrà cambiare colore.

Calma e gesso. Se non altro il confronto di ieri è servito a capire che i bagnini della Baia pur entrando nell’area di intervento non dovranno cambiare i colori degli ombrelloni. Il dirigente Fattore ha spiegato meglio il senso dell’articolo 3 dove compare la parola ombrelloni: il provvedimento interessa solo i bar e i dehors della ristorazione. Così, grazie allo scontro di ieri è diventato evidente che gli operatori non dovranno cambiare il colore di sedie e tavoli. Solo fioriere, pedane e altri arredi dovranno essere bianchi o beige. “Quali altri?“: per Redaelli la questione era resa ambigua nel testo da espressioni generiche, foriere di incertezza, ma il suo emendamento per fugare i dubbi è stato bocciato come pretestuoso dal pentastelalto Lugli, artefice con la Frenquellucci del regolamento, invece apprezzato da Confesercenti e da Goffredo Ferri, rappresentante dei commercianti di Baia Flaminia, presenti in aula. Il sindaco è scattato all’accusa di Andreolli riguardo l’esigenza di "fare “investimenti veri“ e non azioni di maquillage". "Ma dove vivete? – ha detto Ricci – Baia Flaminia è migliorata con il prolungamento della pista ciclabile fino al lido Pavarotti; la realizzazione del parcheggio di via Belgrado; la riqualificazione integrale della biblioteca di quartiere; l’eliminazione del Luna Park al Campo di Marte, oggi luogo di eventi. I portici sono privati: fare non è facile. Parlare senza proposte, lo è troppo. Frenquellucci ha fatto un lavoro ottimo". Un’altra cosa è emersa, illuminata dalla consigliera Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd: la pedonalizzazione di Baia Flaminia è all’orizzonte. L’articolo 4, quello ovvio, cita la possibile chiusura delle vie centrali della Baia e la consigliera auspica di andare oltre: "Il sogno della maggioranza è di vedere pedonalizzato, al netto degli stalli per disabili e le donne in gravidanza, anche il parcheggio a pagamento dietro al Campo di Marte".

Solidea Vitali Rosati