"Ai genitori non serve solo il pediatra". Nasce un progetto di supporto

Si chiama ‘Family’ il progetto pilota di sostegno alla genitorialità promosso dal Comune di San Lorenzo in Campo, rivolto alle nuove famiglie che nascono sul suo territorio. "L’idea – spiega una nota dell’amministrazione Dellonti - è quella di garantire ai neogenitori uno spazio protetto, gestito da professionisti, in grado di supportarli ed accompagnarli nel delicato percorso alla scoperta della genitorialità consapevole dei primi mille giorni". "Gli assegni e l’aiuto finanziario garantiti storicamente dalla politica alle nuove famiglie – aggiunge il comunicato - sono, infatti, una piccolissima parte di quello di cui i neo genitori hanno bisogno. Mancano, nella nostra società, l’accesso diretto a informazioni fondamentali, il sostegno nelle scelte, il confronto diretto tra pari, il supporto emotivo e pratico nel post parto, una rete perché le madri non si sentano sole e i padri possano riconoscere davvero il loro ruolo".

Il progetto, che si rivolge gratuitamente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale con figli nati tra il 2022 e il 2023, è costituito da un calendario d’incontri mensili in presenza, liberi o a tema, a seconda delle necessità, e dalla possibilità per i neo genitori di accedere ad una chat riservata di confronto sui problemi pratici ed emotivi legati alla gravidanza e al post parto. "A gestire ‘Family’ saranno Francesca Fortuni, esperta del sostegno pratico ed emotivo alle famiglie dal concepimento al post parto, ed Elena Mattioli, specializzata in health family coaching con protocolli definiti. La natura sperimentale del progetto prevede la possibilità di coinvolgere in futuro professionalità diverse che ne condividano la filosofia e che possano aggiungere qualità al servizio e supporto alle famiglie".

Il sindaco Davide Dellonti, l’assessore ai servizi sociali Luciana Conti e la consigliera alle politiche della genitorialità Federica Tiberini evidenziano: "E’ necessario dare alla maternità lo spazio che merita e alle donne e ai loro partner la possibilità di vivere a pieno questo periodo della vita. Il nostro territorio risulta, purtroppo, particolarmente carente per quanto riguarda questa tematica, in quanto gli unici bisogni soddisfatti vengono forniti in campo sanitario-clinico (pediatra di base). Con questo progetto, realizzato anche grazie al supporto delle locali associazioni Auser, Oratorio l’Aquilone, Avis e San Vito Giovani, cerchiamo di colmare tale vuoto".

Sandro Franceschetti