Ai lavoratori del Balì 200 euro in più in busta paga

Nuovo contratto e 200 euro in più in busta paga per i lavoratori del Balì. Lo evidenzia una nota di Cgil: "La Fp Cgil esprime la propria soddisfazione per un passaggio molto atteso che riguarda i dipendenti della Fondazione Villa del Balì. Dopo diversi anni, a seguito di una lunga vertenza sindacale della Filmcams Cgil prima e Fp Cgil dopo, ai dipendenti della Fondazione Villa del Balì viene finalmente applicato un nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, più attinente e specifico per il settore culturale e dei servizi museali: ‘Fedeculture’. Un contratto in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle mansioni svolte dagli 8 lavoratori e lavoratrici in organico".

"E’ stato un percorso tortuoso – aggiunge il comunicato - ma siamo giunti, infine, a un passaggio migliorativo per i dipendenti: diminuzione dell’orario di lavoro settimanale che passa a 37 ore, inquadramento specifico sulle attività museali e scientifiche svolte all’interno della struttura e incrementi di 200 euro in media sulle retribuzioni per tutti i lavoratori e lavoratrici".

La nota prosegue: "Siamo soddisfatti di questo accordo e auspichiamo che sia uno strumento per tutte le altre fondazioni del territorio e per gli enti locali della nostra provincia, per invertire una tendenza troppo diffusa e che possa essere utilizzata la cultura come elemento di miglioramento sociale ed economico delle nostre comunità, in quanto gli enti locali sono i soggetti legittimati a vincolare l’applicazione di contratti nazionali migliorativi e attinenti alle attività svolte anche nelle forme più assurde e massive di esternalizzazioni dei servizi pubblici".

s.fr.