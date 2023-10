’Aido’ davanti alle chiese per sensibilizzare sulla donazione di organi

Nei giorni scorsi, Aido Pesaro è stata parte molto attiva nello svolgimento della "Giornata Nazionale del Sì", organizzata in tutta Italia per sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule. Grazie alla generosa ospitalità dei rispettivi parroci, Aido Pesaro ha potuto essere presente davanti alle chiese di Fermignano, Santa Maria Annunziata a Morciola, San Carlo a Pantano, San Luigi alle Cinque Torri, San Pietro Damiani a Cagli, San Pietro in Calibano a Villa Fastiggi, Santa Maria Assunta a Montecchio, Santa Veneranda, Santi Terenzio e Marina a Cattabrighe, oltre che alla sede Avis di Acqualagna. Moltissime le persone coinvolte, pronte ad ascoltare le motivazioni della giornata e disponibili ad una piccola offerta in cambio della tradizionale pianta di Anthurium, simbolo dell’Associazione e fondamentale strumento di autofinanziamento. "Voglio ringraziare di cuore tutti i nostri volontari e volontarie che hanno reso possibile questa presenza tanto capillare – commenta il presidente di Aido Pesaro, Gabriele Riciputi – così come tutte le persone che si sono lasciate coinvolgere dal nostro messaggio".

l. d.