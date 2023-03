Aiudi e Morosi, il sogno è finito Ma è stato lo stesso un trionfo

Nel derby musicale tra Pesaro e Fano hanno perso entrambi. Ma dall’esperienza a The Voice Senior il musicista fanese Claudio Morosi e il crooner pesarese Mario Aiudi sono usciti soddisfatti ed arricchiti. Sicuramente provenire dallo stesso territorio ha penalizzato entrambi i finalisti del talent show televisivo che premia le più belle voci over 60 del Paese, dovendosi dividere i voti. E così per Morosi e Aiudi venerdì il sogno è finito poco prima della mezzanotte quando Antonella Clerici ha elencato i nomi dei quattro più votati dal pubblico dopo la prima esibizione, lanciando Maria Teresa Reale del team Clementino verso la vittoria finale. Ma per i due concittadini è stato comunque un trionfo. Nessuna sbavatura nell’esibizione dal vivo di Morosi. Per lui il coach Gigi d’Alessio ha scelto "Perdere l’amore" di Massimo Ranieri. In studio a sostenerlo c’erano la compagna Laura e l’amico Fabio Bargnesi (Fango). "Cosa si può dire di una voce così potente e graffiante? - ha commentato Loredana Bertè - Grazie di avermi emozionato". "Sei un leone - ha aggiunto Clementino -. Complimenti per tutto quello che fai nella musica". Nel video Morosi ha mostrato immagini dal porto di Fano e dal planetario del Balì. "Dedico questa finale ai miei genitori, a mia figlia Tiziana e alla mia compagna - ha detto Morosi -. Sono felice perché ho dato prova a me stesso di quello che posso ancora fare. Vivo per la musica che per me è un sogno. E non c’è limite ai sogni".

Subito dopo Morosi, Aiudi. Per lui i Ricchi e Poveri hanno scelto "I’ve got you under my skin" di Frank Sinatra. Elegantissimo ed emozionatissimo, sostenuto dall’amico Diego Brancaccio, ha dato il meglio di sé. Ma non è bastato. Standing ovation per lui: "Siamo contenti di averti portato in finale", hanno detto i coach. Nel video ha voluto mostrare la chiesa di Pesaro dove ha iniziato a cantare a 5 anni "riempiendo il vuoto che avevo dentro" ha detto. Ai tempi infatti viveva nell’orfanotrofio accanto. "The voice senior è la cosa più bella da quando sono tornato in Italia", ha commentato.

Tiziana Petrelli