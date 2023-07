Aiutare anziani e fragili Spesa portata a casa e il taxi-pulmino per andare alle visite

Per difendersi da Caronte, l’anticiclone africano causa del caldo record di questi giorni, il consiglio che viene dato dagli esperti è "restate in casa, uscite solo nelle ore più fresche". Già, quali? In teoria dopo le 18, ma andate a dirlo ai soci del circolo di Muraglia, il Salice Goldoni che hanno boccheggiato con 30 gradi anche di sera nel cortile all’aperto. Ecco perché Massimo Ciabocchi dell’Auser, l’associazione che si occupa dei fragili - anziani soli e disabili - può testimoniare un aumento nelle richieste di aiuto. "Per evitare che si espongano a questo caldo micidiale - spiega il presidente provinciale - seguiamo 27 famiglie di Pesaro: tutti i giorni andiamo a fare la spesa per loro. Abbiamo attivato il servizio ’Ausilio spesa’ realizzabile grazie alla convenzione con la Coop Miralfiore che ci fornisce un mezzo assicurato e il carburante, mentre i volontari Auser consegnano la spesa: questa convenzione permette di garantire un servizio totalmente gratuito per l’utenza. Altro servizio di cui in questi giorni è aumentata la richiesta è quella del trasporto sociale". Di cosa si tratta? "Con questo caldo per chi deve fare una visita medica e deve recarsi in ospedale diventa difficile prendere anche un tram. L’Auser può contare su un pulmino, un Doblò attrezzato anche per il trasporto disabili, donato dall’associazione Progetti del cuore e su un paio di mezzi guidati dai nostri volontari. Questa settimana abbiamo registrato già una decina di chiamate". Chi può accedere? "Chi ha bisogno ed è gratuito. Per prenotare si può far riferimento ai responsabili Auser di quartiere: Ezio Bracco a Pantano; Rosanna Marconi a Pesaro Centro; Goffredo Guerra a Villa Fastiggi. Per ora il numero di riferimento è il mio, perché curo il coordinamento: 339 452 0969. Essendo un servizio di volontariato è garantito nei limiti della disponibilità di mezzi, ma fino ad oggi siamo riusciti a far fronte alla domanda. Ma è un servizio di cui c’è molta richiesta in città: recentemente siamo stati contattati da Massimo Domenicucci, presidente di ’Piattaforma solidale’ che segnala una fortissima esigenza a cui dare risposta. Detto questo è necessario sensibilizzare i fragili a rispettare i consigli per affrontare le ondate di caldo". Cioè? "Noi dell’Auser andiamo negli orti comunali cercando di far capire che proprio non è il caso di esporsi a rischi concreti: proprio ieri l’ho dovuto ricordare ad un signore di 80 anni che in bicicletta, alla mezza, tornava dall’orto". E di consigli da dare, un intero decalogo, ne ha la Croce Rossa Italiana. "Per chi avesse bisogno può contattarci al 1520 - spiega Antonio Brancadori, presidente Cri, comitato Pesaro -. Dai soggetti a rischio le ondate di calore sono da prendere seriamente. In particolare un colpo di calore si può riconoscere da affanno, dolore toracico, confusione, debolezza, vertigini, o crampi. Davanti a questi sintomi si cerchi assistenza medica e in caso di emergenza si allertino il 112 o il 118".

Solidea Vitali Rosati