Aiutare l'Africa: Urbania fa la sua parte

Aiutare le persone nel loro Paese d’origine: Alba Carpineti di Urbania lo sta facendo da più di 10 anni in Senegal con la costruzione e gestione di un asilo per bambini orfani o bisognosi da 0 a tre anni, affidati anche dalle autorità senegalesi, attraverso l’associazione no profit "La Forza di un Sorriso". Questa sera dalle 20, su iniziativa del Rotary club Cagli Terre Catria e Nerone e della presidentessa Gabriella Bricca, si terrà ad Urbania in località Santa Cecilia "Il Barconcello", un incontro con la fondatrice dell’Associazione e conseguente raccolta fondi. L’iniziativa è condivisa anche dal Rotary club di Fano e con il patrocinio del Comune di Urbania.

am.pi.