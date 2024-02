Aiuti a fondo perduto per le imprese danneggiate dai lavori alla Contessa

Ufficializzato un bando a fondo perduto finalizzato a sostenere, nei limiti delle proprie disponibilità, tutte quelle attività cantianesi che hanno pagato dazio al periodo di chiusura della strada Contessa. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale illustrata dal sindaco Alessandro Piccini: "Una dotazione finanziaria di 26.318 euro è stata stanziata a ristoro del disagio causato dalla chiusura della strada Contessa per quelle attività che, più di altre, hanno subìto perdite economiche legate al minor transito giornaliero di autoveicoli (bar e ristoranti). Il Comune di Cantiano è il primo e unico ente istituzionale (al momento) a mettere in campo un’azione propria e concreta di supporto. Un nuovo modo di assistere il tessuto economico e sociale del paese: un’amministrazione che dà piuttosto che prendere" prosegue il primo cittadino il quale aggiunge: "Per ciascuna impresa candidata e ammessa, è previsto un contributo a fondo perduto differenziato in funzione della collocazione della sede operativa e quindi del conseguente disagio arrecato dalla mancanza del traffico veicolare quotidiano, così determinato: 6mila euro per quegli esercizi ubicati proprio lungo la Contessa; 3mila euro per le attività con sede operativa sulla SS3 Flaminia; 3mila euro per le attività con sede operativa sulla strada della vecchia Contessa e 1.500 euro per quelle con sede operativa sulla strada vecchia Flaminia. Per quanto riguarda le attività operanti nel territorio comunale, tali beneficeranno in maniera paritaria di un contributo calcolato nella seguente modalità: somma complessiva assegnata al bando, detratte le somme impegnate dalle domande che perverranno sulle casistiche sopra citate. La cifra risultante verrà suddivisa in parti uguali tra tutte le richieste presentate. Per tutte le casistiche di cui sopra, il contributo verrà dimezzato in caso di attività stagionale".

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 di giovedì 29 febbraio esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: PEC comune.cantiano@emarche.it oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 12). Il bando completo è nel sito del Comune.

Amedeo Pisciolini