Aiuti alle famiglie per le bollette acqua e Tari

È stato pubblicato il bando del comune di Urbino per riconoscere agevolazioni tariffarie alle famiglie per i pagamenti delle bollette del servizio idrico e tari. Le agevolazioni consistono in un bonus che verrà applicato da Marche Multiservizi sulle bollette del servizio idrico, finalizzato a compensare le spese sostenute dalle famiglie nell’anno 2022. Qualora si verificassero economie di spesa, la somma a disposizione verrà utilizzata per il rimborso della TARI dell’anno 2022.

"Si tratta anche in questo caso di una misura volta a venire in soccorso delle famiglie in difficoltà economica – ha spiegato Elisabetta Foschi, assessore alle politiche sociali –, una misura frutto di concertazione tra amministrazione comunale e sindacati. I costi per le bollette rappresentano una spesa rilevante ed è nostra intenzione alleggerire il peso per chi è in difficoltà".

Destinatari del bonus sono i residenti con un valore dell’Isee pari o inferiore ad 11.500 euro, con un contratto diretto o condominiale con Marche Multiservizi per la fornitura domestica del servizio idrico. E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare ma le utenze possono essere intestate anche a soggetti diversi dal richiedente, comunque appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico.

Il valore del bonus idrico, riconosciuto per nucleo familiare, è fissato nell’importo massimo di 100 euro. Il valore del bonus rifiuti, riconosciuto per nucleo familiare, è fissato nell’importo massimo di 100 euro. La richiesta per le agevolazioni tariffarie di cui sopra, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito dovrà essere inviata entro il 29 settembre 2023. Potrà essere consegnata a mano negli uffici per le politiche sociali oppure tramite raccomandata o pec.

Andrea Angelini