Aiuti finanziari per il ponte

Soddisfazione a Mercatello sul Metauro per il finanziamento utile al consolidamento del Ponte Romanico. "Lo scorso 25 febbraio con Delibera di Giunta Regionale n. 224 – informa il comune guidato dal sindaco Marchetti – sono state individuate le proposte di intervento da finanziare con il Fondo nazionale di sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) 2024 ed approvato il relativo schema di convenzione. Tra le opere finanziate rientra anche la sistemazione spondale e il consolidamento del Ponte Romanico per un totale di 120mila euro. Un ringraziamento a Regione Marche ed Unione Montana Alta Valle del Metauro".

Importante presidio ai confini con l’Umbria e la Toscana, Mercatello sul Metauro ha saputo conservare la testimonianza e la memoria della propria esistenza e delle stagioni culturali trascorse. Oggi più che mai attenta alla tutela del proprio patrimonio architettonico e paesaggistico, non limitandosi, però, ai soli manufatti di prestigio ma prestando cura anche al recupero di quella architettura che, seppur minore, non per questo meno significativa di quella più armoniosa delle chiese o dei palazzi signorili edificati nel centro urbano. Mercatello, infatti, è stata tra i primi ad adottare norme specifiche di tutela del proprio patrimonio naturale ed urbano.

am. pi.