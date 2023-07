Aiuti per il caro affitti: 350 euro a famiglia

Il Comune di Pesaro elargisce aiuti per chi non riesci a pagare l’affitto. Almeno 350 euro al mese. Ma a certe condizioni: essere cittadini italiani, europei o con permesso di soggiorno con regolare attività lavorativa, essere residenti a Pesaro nell’alloggio per il quale si chiede il contributo, non essere titolari, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, di avere un reddito annuo attestato Isee di importo non superiore a 6.543,00 euro mentre il requisito oggettivi è quello di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato. L’ammontare del contributo da assegnare ad ogni singolo nucleo sarà in misura dell’80% del valore del canone mensile versato, nell’importo massimo concedibile di 350,00 euro. E non può scendere sotto la soglia minima di euro 100,00. La graduatoria andrà secondo il valore Isee, in ordine crescente. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all’esaurimento dei fondi. Si privilegiano i nuclei familiari con più elevato numero di componenti.