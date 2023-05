Aiuti per le famiglie alluvionate: i sindaci chiedono più rapidità

"Velocizzare il trasferimento da parte della Regione ai Comuni dei contributi che devono essere erogati alle famiglie le cui case sono state sgomberate dopo l’alluvione di settembre 2022. Ciò per provvedere alla liquidazione. Ad oggi solo una parte ci è arrivata".

È solo una delle richieste dei sindaci di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio emerse dal tavolo territoriale di lunedì scorso in Unione montana a Cagli a cui hanno partecipato l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi, il vice commissario all’alluvione Stefano Babini, la dirigente del settore Genio Civile Marche Nord Lucia Taffetani e il direttore dell’Ambito territoriale acque e rifiuti Michele Ranocchi. È stata evidenziata nell’occasione la stima totale dei danni al patrimonio pubblico e privato: circa 200 milioni di euro.

Tante le richieste avanzate: "Abbiamo chiesto di provvedere quanto prima al ripristino delle sezioni di deflusso, degli argini e di ogni altro intervento giudicato necessario dall’autorità idraulica per una messa in sicurezza di emergenza. Analoghe esigenze sono state manifestate relativamente ai versanti in frana. Abbiamo altresì chiesto, al pari di quanto ci risulta si stia facendo per il Misa e il Nevola, che vengano commissionati tutti gli studi e gli approfondimenti per il nostro territorio per individuare interventi per la sua messa in sicurezza permanente".

E ancora: "C’è l’esigenza del celere ripristino dei sistemi fognari e depurativi. Abbiamo chiesto l’impegno della Regione a trovare presto le coperture economiche necessarie per questi interventi strutturali il cui costo ammonta a circa 36 milioni di euro". Infine tra le altre richieste l’esigenza di trovare le coperture economiche per rimuovere materiali e rifiuti nel più breve tempo possibile presenti nel territorio, sapere quali siano le tempistiche di Anas per il pieno ripristino della viabilità e per le infrastrutture di rete diverse dalle strade e dalle condotte idriche e fognarie, come ad esempio la pubblica illuminazione e quando arriveranno le risorse necessarie a tale scopo. In più l’esigenza di risorse umane aggiuntive da inserire nei vari enti comunali per l’espletamento delle pratiche dei ristori e quant’altro. "L’assessore Aguzzi ha prestato grande attenzione alla nostra esposizione, evidenziando l’urgenza degli interventi e delle richieste inoltrate", hanno concluso in una nota i sindaci.

Amedeo Pisciolini