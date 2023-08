"Aiuti post-alluvione a Cantiano: c'è cordialità, ma poca sostanza"

Il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini fa una riflessione su ciò che sta ritardando i meccanismi di ripartenza post-alluvione: "Fermo restando il presupposto dello stanziamento di risorse per fronteggiare i danni post alluvione, sono il coordinamento ed il supporto tecnico amministrativo ai Comuni, gli elementi necessari per mettere in campo un efficace programma di interventi di ripristino. Ci dispiace constatare che nonostante la cordialità dei rapporti, questi presupposti continuino a mancare. Ed è questo il principale motivo dei ritardi. Assieme a tutti i comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre, siamo stati convocati in Regione dal Commissario delegato all’emergenza alluvionale, lo stesso presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, assieme a tutta la struttura commissariale, gli assessori competenti ed i massimi dirigenti provinciali, ormai lo scorso 12 giugno. In quella sede il Presidente propose la creazione di tavoli di lavoro sulle provincie di Ancona e Pesaro-Urbino, a cui avrebbero partecipato assieme alla struttura commissariale, i comuni coinvolti. Il Presidente propose che questi tavoli partissero subito e che si riunissero ogni 15 giorni. Questa modalità di gestione dell’emergenza sarebbe andata incontro a quei presupposti di coordinamento e supporto ai Comuni che chiediamo sin dai primissimi giorni. Ad oggi purtroppo, a distanza di più di tre mesi, nulla s’è mosso".

am. pi.