"Aiutiamo i bimbi affetti da diabete"

"Nelle Marche, sono circa 2000 i bambini con il diabete, di cui intorno ai 500 nella nostra provincia. Vogliamo e possiamo aiutarli": è l’appello di Paolo Muratori, presidente dell’associazione diabetici di Pesaro, il quale vorrebbe aiutare a risolvere una problematica che sta mettendo a rischio la salute di migliaia di persone affette da questa patologia. "A fine 2023 – spiega Muratori –, la Regione ci aveva dato l’ok per quel che riguarda la consegna di microinfusori e altri dispositivi fondamentali per la cura quotidiana del diabete. Dall’inizio +del nuovo anno, purtroppo, centinaia di persone si sono trovate nella spiacevole situazione di non ricevere le attrezzature necessarie per il proprio trattamento, senza alcun preavviso. Special modo i bambini, che sono il nostro futuro. E sarà proprio questa la nostra missione: riuscire a donare alle scuole, con la collaborazione e l’aiuto di Auser, dei kit emergenziali per i bambini dai 6 ai 14 anni". Il farmaco previsto per il trattamento del diabete mellito nei più giovani è il Baqsimi, un medicinale che si può assumere sotto forma di spray nasale, per non dare fastidio e per non spaventare i piccoli: "Questo farmaco, per una porzione monodose, costa intorno agli 85 euro – continua Muratori –. Viene da sé pensare che, se una famiglia non può permetterselo, il bambino rischia la vita. A noi piacerebbe che molte persone abbiano interesse nell’iscriversi alla nostra associazione".

Alessio Zaffini