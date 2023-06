Aiuto alle famiglie con figli autistici. Bando per coprire le spese

La Regione Marche ha stanziato 250mila euro per i contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico che abbiano sostenuto spese per interventi educativiriabilitativi, basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della sanità, effettuati da operatori specializzati. Il contributo coprirà l’intera spesa, fino a 5000 euro a richiedente, e le domande andranno presentate entro il 30 giugno all’Ufficio politiche sociali del Comune di residenza. Per Urbino, le pratiche sono seguite dall’assistente sociale Francesca Accardi, negli uffici di via Puccinotti 3. La domanda andrà corredata da: certificazione della diagnosi, progetto educativoriabilitativo predisposto e dichiarazione sostitutiva di un atto notorio attestante le spese sostenute tra l’1 aprile 2022 e il 31 marzo 2023. Entro il 10 luglio i Comuni trasmetteranno le domande agli Ambiti territoriali sociali. Non saranno considerate le richieste inoltrate non tramite l’Ats.

L’avviso e i moduli sono su https:www.comune.urbino.pu.it. n. p.