Aiuto cuoco, tappezziere e accoglienza clienti

Bar "dalla Cira" in zona mare a Pesaro cerca aiuto cuoco con esperienza per attività stagionale, da maggio a fine settembre 2023. Viene offerto un orario part-time dalle 10 alle 14. Per candidarsi chiamare il numero di telefono 3400023673 o chiedere maggiori info al centro dell’impiego di riferimento, e-mail: [email protected]

Azienda artigianale pesarese che produce letti e divani è in cerca di un tappezziere per attività di rivestimento testate dei letti, divani e poltrone. il candidato dovrà occuparsi dell’imballaggio e della messa in bianco. Richieste: preferibile possesso di patente adibita al muletto. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato e full-time. Per candidarsi inviare curriculum vitae a [email protected]

Per farmacie di Sassocorvaro, Piandimeleto, Frontino, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace si cerca figura per accoglienza clienti che faccia audio-test e fissi appuntamenti con lo specialista del settore. Per candidarsi inviare curriculum a [email protected]