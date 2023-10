Al 76° Festival Gad è l’ora di Pirandello

Ultimo appuntamento con il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad: oggi alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro andrà in scena “Così è (se vi pare)“ di Luigi Pirandello, presentato dalla Compagnia Avalon di Battipaglia, per la regìa di Gerry Petrosino.

Si tratta di un classico del teatro pirandelliano, portato in scena dalla compagnia di Battipaglia con una modernità e una freschezza davvero accattivanti. Interpreti molto credibili e regia estremamente dinamica danno vita a uno spettacolo psichedelico e pieno di trovate, che strizza l’occhio non solo al grande teatro ma anche al cinema irriverente di Paolo Sorrentino.

Compongono il cast Gerry Petrosino (Lamberto Laudisi), Giulia Sielo (Amalia), Gerardina Tesauro (Dina), Michele Barba (Cameriere), Ilaria Sielo (Signora Sirelli), Simona De Vita (Signora Cini), Giuseppe Di Pasca (Signor Sirelli), Domenico Di Lascio (Agazzi), Assunta Marino (Signora Frola), Mattia Bacco (Commissario Centauri), Eduardo Di Lorenzo (Signor Prefetto), Rossella Cirigliano (Signora Ponza), con l’amichevole partecipazione di Claudio Lardo nel ruolo del signor Ponza.

Domani alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro si terrà la cerimonia di premiazione. Quest’anno gli spettacoli in concorso erano otto. Tanti gli eventi collaterali. Come “VajontS 23“, azione corale di teatro civile per il 60° anniversario della frana della diga di Longarone, che in tutta Italia ha visto portare in scena “Il racconto del Vajont“ di Marco Paolini. Come il concerto della Aldemaro Moltedo Jazz Band e come “Pensando Franca“, un ricordo di Franca Rame curato da Mattea Fo e messo in scena dalla Compagnia Fo Rame e come “Una vita in contropiede: le avventure di Arnaldo Ninchi tra teatro, cinema, tv e basket“, conversazione in occasione del decennale della scomparsa del grande attore pesarese.

Si è tenuto anche il Laboratorio “Costruzione maschera in cuoio“, tenuto da Alessandra Ceccarelli e Federico Gargagliano. Insomma un bel festival ricco di proposte e qualità, diretto da Cristian Della Chiara. La biglietteria del Teatro Rossini è aperta con orario 10-13 e 17-19.30. Biglietti: 12 euro (10 euro per soci e under 29; 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it. Info: tel. 0721 387621 oppure www.festivalgadpesaro.it

