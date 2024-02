Al Balì il criminologo e il reporter

Saranno il criminologo forense Vincenzo Musacchio (in foto) e il reporter di guerra Nello Scavo i protagonisti dell’ultimo appuntamento 2024 di ‘Macchie e Inchiostri’, il festival del giornalismo d’inchiesta, giunto alla sesta edizione, organizzato dall’omonima associazione culturale, guidata dal direttore artistico Paolo Frigerio, in collaborazione con l’assessore alla cultura di Colli al Metauro, Francesco Tadei.

L’appuntamento è alle 17 al Museo del Balì. Titolo dell’incontro, a ingresso libero, é ‘Nuove mafie e interconnessioni con il traffico di esseri e organi umani’. Accanto a Musacchio, membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra, e a Nello Scavo, che interverrà in collegamento dall’Ucraina, sarà presente, come moderatrice, la giornalista italo-siriana Asmae Dachan. "Per le mafie il traffico di esseri e organi umani, insieme con quello delle sostanze stupefacenti e delle armi, è il mercato più redditizio dove poter lucrare e al tempo stesso riciclare il denaro sporco – sottolineano gli organizzatori -. Dovrebbe essere considerato un crimine transnazionale riconosciuto in ogni parte del mondo, poiché trafficanti e intermediari sfruttano le differenze tra i vari sistemi penali per concludere i loro affari illeciti ed evitare di essere condannati. Riteniamo – concludono - che questa edizione abbia sancito la definitiva consacrazione di ‘Macchie e Inchiostri’ come uno dei festival più liberi e attuali".

s.fr.