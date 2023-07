Al bar Romeo l’arte si gusta dalla colazione

Quadri e gioielli a colazione. Al bar Romeo, in via Mastrogiorgio, continua la rassegna "Arte a colazione", patrocinata dal comune di Pesaro e inaugurata sabato scorso. In esposizione, fino alla fine di agosto, gli "Acquerelli" di Silvia Forlani, insegnante di storia dell’arte al liceo Mengaroni e i gioielli di Lucia Clara, giovanissima artista pesarese che ha frequentato la scuola d’arte di Rimini e ha creato il suo brand "Claradiluce".

Forlani inizia ad appassionarsi alla tecnica dell’acquerello con il maestro Franco Fiorucci, espone in Italia e all’estero, ricevendo vari premi e riconoscimenti.

Lucia Clara crea piccoli gioielli unici realizzati in fimo e pasta polimerica, materie che si trasformano con la manualità, artigianalità e fantasia dell’artista.

La mostra è visibile dalle 6 alle 16, domenica chiuso.