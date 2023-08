Al bar si paga anche il ghiaccio 50 centesimi per i cubetti nel caffè

di Benedetta Iacomucci

Si è partiti con i due euro per smezzare un piatto di trofie a Finale Ligure; si è proseguito con i 2 euro per dividere un toast a Como; c’è stata la storia degli 800 e passa euro per lo gnocco fritto e le tigelle a Maranello; alla fine, in questo giretto d’Italia cadenzato dai registratori di cassa, si è inserita anche Pesaro, in un bar in cui si è deciso di far pagare pure il ghiaccio: 50 centesimi per qualche cubetto da aggiungere al caffè. Così lo racconta un cliente: "Mi sono recato in un centralissimo bar cittadino – dice – e ho chiesto un caffè con un cubetto di ghiaccio. Anche perché al di là del caffè shakerato, non c’è altra possibilità di avere un caffè freddo. Al momento di pagare, lo scontrino indicava 1 euro per il caffè e 50 centesimi per il ghiaccio. Non è assurdo far pagare il ghiaccio?" Si domanda.

Non lo è affatto secondo la titolare del locale in questione, Sara Polverari, socia di Casa Soldano, in piazza del Popolo, quello che un tempo era il Caffè Ducale. "I 50 centesimi non sono per il ghiaccio ma per il servizio – precisa la responsabile –: Noi serviamo il caffè freddo con un piattino, su cui c’è un bicchiere con dei cubetti di ghiaccio e, a parte, un piccolo bricco di caffè. Non è una banale tazzina con l’aggiunta di un cubetto. E’ un servizio che si paga, come si pagano i costi di gestione, compresa la lavastoviglie e la ragazza che svolge il servizio".

Nessun tentennamento sulla politica commerciale del locale, anzi: "Gestiamo un’attività in pieno centro storico, nella piazza principale della città – puntualizza –. Potremmo marciare sui prezzi e nessuno potrebbe dire nulla, invece siamo forse gli unici rimasti a Pesaro che fanno pagare il caffè solo 1 euro. Un prezzo assolutamente popolare". Insomma, polemica... congelata.