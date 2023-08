Al Cairo non solo tagliatelle

Si riaccendono i fornelli alla Festa della tagliatella. Dopo ferragosto, da giovedì a domenica, si rinnova l’appuntamento con la Festa Della Tagliatella al Cairo di Mombaroccio. "Il comitato organizzativo – è scritto nella nota degli organizzatori – è pronto a farvi gustare i vari sughi fatti al momento per condire le mitiche tagliatelle fatte esclusivamente a mano, e non solo. Ci saranno anche hamburgher, una squisita grigliata cotta su carboni ardenti accompagnata da vari contorni, piade farcite e per finire ottimi fagioli".

Ma al Cairo non c’è solo la tagliatella, che rimane la regina della festa ma sarà circondata da un corollario di eventi. Ad allietare e movimentare queste serate ci sarà infatti anche spazio per ascoltare dell’ottima musica: giovedì 17 con l’orchestra Gusto e Lidia, sabato 19 con i Musical box, per concludere domenica 20 con i Ballaonda. Infine i più competitivi venerdì 18 si potranno fare onore nella famosa gara della briscola a 128 coppie, ricca di premi. Senza dimenticare i più piccoli, che potranno divertirsi con gonfiabili gratuiti, laboratori creativi nei giorni e lo spettacolo di Nonno Bolla, il Mago delle Bolle domenica 20 dalle 19.30 in poi. "Vi aspettiamo numerosi – l’invito degli organizzatori – per divertirci insieme in questa splendida festa".