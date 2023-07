Al CaterRaduno, Sorprendenti ritrovamenti sott'acqua nella Marina Alta

Al CaterRaduno, oltre alla musica e allo spettacolo c’è stata anche tanta attenzione alle dinamiche ambientali. Il Comitato Area Marina del San Bartolo e la Coop, con la sua campagna "Un mare di idee per le nostre acque", hanno aderito al progetto che prevedeva una valutazione del fondale marino, non immaginando di trovare detriti sorprendenti. "Siamo rimasti meravigliati nel trovare tutte quelle cose, soprattutto una bicicletta – ha raccontato il presidente del Comitato Michele Belfiore –. Materiali che deteriorandosi producono microplastiche, e questo è ovviamente un danno enorme. Abbiamo trovato anche copertoni di auto, che non siamo riusciti a tirar fuori. Ma la cosa più brutta è stata trovare delle reti, una grande e una quindicina di pezzi più piccoli. C’erano finite decine di pesci morti, formando una catena distruttiva che ha continuato a catturare pesci predatori e farli morire. È stato trovato anche un cavalluccio marino. Queste reti distruggono il mare, ci adopereremo per controllare che questo non accada più".

La zona perlustrata è stata quella sotto Marina Alta, al largo del mare a una profondità di 5-6 metri. La spedizione è partita con tre barche di volontari del Comitato Area Marina del San Bartolo, presenti anche l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti, il presidente provinciale di Legambiente Rosalia Cipolletta e la Protezione Civile. Questo progetto andrà avanti per tutta l’estate, di scogliera in scogliera fino a Gabicce Mare per preservare il mare da plastiche e detriti vari. Tutti i rifiuti recuperati rimarranno esposti fino al 2 luglio in Baia Flaminia, all’interno di un totem di plexiglas fornito da Coop, che contribuisce con la sua campagna triennale a tutelare mari, laghi e fiumi responsabilizzando i cittadini.

"Abbiamo subito sposato il progetto di Coop e Rai mettendoci a disposizione in quanto conoscitori di queste acque – ha continuato Belfiore –. La Rai ne ha parlato su Radio 2 in diretta dal CarterRaduno e ha fatto anche alcune riprese subacquee che verranno trasmesse in tv. Girano tutti i mari d’Italia per conoscerne i fondali. Poco fa, a Trieste, hanno trovato persino una lavatrice. Noi non siamo a questi livelli per fortuna, ma è stata comunque una sorpresa trovare tutti quei rifiuti".

Lucia Arduini