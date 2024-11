Al cenobio di San Bartolo. Visita guidata con il Fai

Dopo il grande successo delle ‘Giornate d’autunno’, il Fai torna protagonista del weekend pesarese e domani organizza #Faiperilclima, un evento di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. Il programma prevede iniziative per diffondere conoscenza a partire proprio dal lavoro che il Fai porta avanti nei suoi beni, dove la crisi ambientale si tocca con mano. A Pesaro, sono previste visite guidate allo storico cenobio di San Bartolo e due escursioni nel parco naturale. "Si parte già la mattina – spiega Fiammetta Malpassi, capodelegazione del Fai di Pesaro e Urbino – con una splendida escursione di circa due ore, che da Colombarone condurrà fino al Tetto del mondo, per poi proseguire a Casteldimezzo e ritorno. Durante il percorso si potranno apprezzare le tante valenze storiche, artistiche e naturalistiche che caratterizzano questa magnifica area protetta, e che ci saranno raccontate da due guide volontarie. Al termine, ci sposteremo in auto per raggiungere il Cenobio di San Bartolo, dove è prevista una visita riservata alle 12.30. Nel pomeriggio – prosegue Malpassi – è in programma una seconda escursione di circa un’ora e mezza sui sentieri che circondano il borgo di Santa Marina Alta. Si partirà alle 14.45 dal parcheggio del Ristorante Gibas e al termine si raggiungerà a piedi il Cenobio di San Bartolo, dove è prevista la visita riservata alle 16.30. In entrambi i casi è necessaria la prenotazione al 3492976477 (dalle 16 alle 19), ed è previsto un contributo per il Fai di 6 euro".

Chi però non volesse partecipare alle escursioni, può anche solo prendere parte alle visite guidate al Cenobio di San Bartolo, a cura dei volontari del Fai e con la partecipazione del professor Giorgio Aceto, da anni impegnato a promuovere e valorizzare la conoscenza dell’antico monastero, oggi di proprietà privata, che per secoli ha ospitato una comunità religiosa. Le visite si svolgeranno dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17: la prenotazione è obbligatoria al 339 8265159 (dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18) ed è previsto un contributo per il Fai di 3 euro. "La crisi climatica è realtà – sottolinea Fiammetta Malpassi - è qui, è ora e riguarda tutti. Per questo ognuno deve fare la sua parte: i governi, le imprese, le organizzazioni, ma anche tutti noi. Una priorità, che si tramuta in nuove opportunità per ripensare i nostri stili di vita e il sistema economico fino ad oggi dominante".

Francesca Pedini