Al "Centralino" l’aperitivo è salutare

Nell’"Ottobre rosa", mese tradizionalmente legato alla prevenzione contro il tumore al seno, fioccano le iniziative che puntano a sensibilizzare, anche in maniera originale e meno ortodossa, sull’importanza dell’informazione relativa a questa patologia che colpisce tante donne. Rientra in una di queste iniziative l’appuntamento programmato per domani, "L’aperitivo in rosa", che si svolgerà a Pesaro al "Centralino Food and Beverage" alle 18.30, in piazza del Popolo.

Per l’occasione la cucina del Centralino accompagnerà la drink list dell’aperitivo in rosa (analcolico) con finger food sfiziosi, gustosi e salutari. Inoltre sarà illustrato il progetto e saranno distribuiti dépliant informativi e i dettagli per usufruire delle visite senologiche gratuite. Parte del ricavato delle due serate sarà devoluto all’associazione culturale Golden Brain per le attività a favore della ricerca e prevenzione dei tumori. Collabora all’evento Fonte Plose, azienda altoatesina da sempre sostenitrice del progetto.