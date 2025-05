Al centro congressi si presenta la nuova comunità energetica

A Peglio questa sera alle 20.30 al centro congressi si presenta la comunità energetica MarchEnergy Community che proprio nel piccolo comune ha avuto origine, grazie ai fondatori Giordano, Nicolò e Iacopo Tiberi, padre e figli, da sempre attivi nel campo delle energie rinnovabili. La comunità energetica è già attiva e vi aderirà anche il Comune di Peglio, con il sindaco Livio Talozzi che sarà presente alla presentazione. Nel corso della serata verranno spiegati i vantaggi di entrare in una comunità energetica, sia per chi realizza gli impianti sia per chi entra come membro, che sia un cittadino o un’impresa. Lo scopo è quello di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, aggregando produttori e consumatori in un modello virtuoso. Il progetto è già attivo e mira a promuovere autosufficienza energetica, sostenibilità ambientale e risparmio economico per i cittadini, determinando un risparmio sulle bollette. La comunità energetica di Peglio è nata grazie alla collaborazione con CNA Pesaro Urbino. La collaborazione tra aziende, istituzioni e privati stimola tutto il territorio a investire in energia pulita. "Una bella iniziativa che può toccare tutta la comunità e che parte proprio da Peglio e questo ci rende orgogliosi -ha detto il sindaco Livio Talozzi-. L’amministrazione entrerà nella comunità energetica con i suoi edifici pubblici perché crede nel progetto e invito cittadini e privati a informarsi in merito. Sostenibilità ambientale e anche risparmio in bolletta sono tematiche oggi sempre più sentite".

Andrea Angelini