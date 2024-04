Al centro esatto della musica c’è Ron

Il titolo è di quelli che non lasciano il posto a libere interpretazioni: “Al centro esatto della musica“, lo spettacolo con il quale Ron ritorna in teatro con il suo live in programma al Rossini il 20 aprile (ore 21).

"Un posto – dice lo stesso Ron – dove andrei tutte le sere a cantare e dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band". Con lui sul palco ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere); Roberto Di Virgilio (chitarre); e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Quale sarà il centro esatto della sua musica?

"Ovviamente il palco, ma non sarà inteso come il palco di un teatro, quantomeno non è quello che vorrei che il pubblico si immaginasse, quanto piuttosto una sala prove. Ecco deve essere quella la sensazione: l’idea di trovarsi in un posto dove si comincia a creare, a comporre. Una sala dove inizi a strimpellare con una chitarra, a lavorare su qualcosa e dove però senti che manca qualcosa come un gruppo. Ma non un gruppo qualsiasi quanto piuttosto degli amici in grado di seguirti e di comprendere quello che vuoi fare; con pazienza e passione. Ecco per me questa dimensione “nuova“ è aria pura".

E come intende far entrare il pubblico nella sua privatissima sala prove?

"Parlando con loro, rivolgendomi a loro, facendo finta che sono seduti anche loro in quella cantina, in quel garage ad ascoltare quello che stiamo facendo e creando. Entreranno prima i miei musicisti ed io successivamente correndo, come se fossi in ritardo all’appuntamento. Ci sarà una bella risata e si inizierà questo viaggio attraverso la musica (e non solo la mia)".

Insomma una dimensione teatrale con al centro la musica.

"Esattamente, vorrei comunicare quanto è bello inventare le cose e come attraverso la musica e la collaborazione con chi ti sta accanto arrivino meglio anche le emozioni. Ecco questo il rapporto che ho con il mio “complesso“, degli amici meravigliosi con i quali ho bisogno di discutere, di stare insieme per fare musica".

Uno spettacolo in cui non mancheranno certamente i suoi successi di sempre.

"Certamente anche se non saranno lasciati come da tradizione sul finale ma anche nella prima parte del concerto. Ci saranno anche canzoni meno note anche se io non le considero dei b-side ma cose che mi porto in tasca da sempre".

Torniamo alle sue origini, la west coast americana.

"Sì mi sono sempre sentito legato a quel repertorio: Joni Mitchell, Jackson Browne, etc. Andavo spesso in America e portavo qui quell’aria di libertà e novità".

E i suoi inizi con Dalla?

"Lucio è stata una cosa straordinaria nella mia vita. Era una persona aperta con la quale non sempre mi trovavo d’accordo. Abbiamo discusso anche molto ma era sempre uno stimolo, ho avuto fortuna e privilegio di averci lavorato".