Al cinema Astra visione gratuita del film ’Seta’

Prosegue stasera con la proiezione del film Seta, di Francois Girard, la rassegna cinematografica gratuita di Pesaro 2024 ‘Sakamoto experience’, al Cinema Astra. L’iniziativa è pensata per entrare nel mondo del compositore premio Oscar Ryuichi Sakamoto, a cui la Capitale italiana della cultura dedica ’Kagami’, progetto inedito che vede l’artista giapponese tornare a suonare dal vivo a più di un anno dalla sua morte, attraverso un evento in realtà mista mai sperimentato prima, all’Auditorium Scavolini. Tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, Seta ha come colonna sonora musiche composte dallo stesso Sakamoto (la pellicola sostituisce Opus di Neo Sora). L’appuntamento successivo con la rassegna - l’ultimo - sarà giovedì, con Revenant di Alejandro González Iñárritu. Le proiezioni sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano. La partecipazione a una o più serate cinematografiche dà diritto al biglietto ridotto per la performance Kagami nell’Auditorium Scavolini. La prima europea di Kagami andrà avanti fino al 12 seembre, con ripetizioni alle ore 17, 20 e 23 nell’Auditorium (viale dei Partigiani, 22). Lo spettacolo dura 60 minuti e il pubblico è inviato ad arrivare un quarto d’ora prima dell’inizio. I prezzi del biglietto: intero 20 euro, ridotto 15 euro (possessori Card Pesaro Capitale, under 25 anni; studenti dei conservatori di musica), gratuito per accompagnatori di persone con ridotte capacità. L’acquisto è possibile su Vivaticket, Tipico Tips (via Rossini, 41) e all’Auditorium stesso, aperto dalle 16 alle 23.