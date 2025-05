Al Circolo della lirica ’Storie In Canto’

Sabato 24 maggio alle ore 16.30 il Circolo Amici della Lirica "G. Rossini" di Pesaro ospita "Storie In Canto", concerto a cura degli studenti di Canto del Liceo Musicale cittadino. L’evento, frutto della collaborazione con la docente del Marconi e socia del Circolo Chiara Vidotto, vedrà esibirsi le giovani voci dei soprani Alice Lorenzi e Simona Romano, e del tenore Achille Monzardo, accompagnati al pianoforte dal M° Marco Giannotti. Appuntamento nella sede del Circolo in via Zanucchi 13.

l. dam.