Al Comune la gestione di ponte Bigio e altre aree demaniali

Una firma per semplificare la vita ad amministrazione e cittadini. Passa dalla macchina burocratica del demanio marittimo a quella del Comune di Fano la gestione di otto tra infrastrutture e servizi di pubblica utilità cittadine: sarà più facile quindi intervenire in caso di semplici necessità come autorizzazioni all’uso da parte dei cittadini finanche alla riparazione di guasti e danni ma soprattutto un risparmio di soldi pubblici. Un accordo siglato ieri al termine di un lungo iter e suggellato dal sindaco Massimo Seri e la Capitaneria di porto di Pesaro nella persona del Capitano di Fregata Claudia Di Lucca che hanno sottoscritto un verbale per la consegna al Comune di Fano della strada costruita a Fosso Sejore per accedere agli stabilimenti balneari dal sottopasso carrabile; del percorso pedonale della spiaggia dell’Arzilla; delle aiuole, monumenti e pista ciclopedonale in Via Nazario Sauro (dove attualmente sorge il monumento ai caduti in mare); dei servizi igienici zona Sassonia presso il Fano Marine Center; dello sfioratore presso il Rio Crinaccio (concessione demaniale concessa ad ASET); di via Faà di Bruno e percorso ciclopedonale (per una lunghezza considerevole); viale Ruggeri (dalla curva con viale adriatico fino ai bagni pubblici) e del ponte ciclopedonale recentemente intitolato al compianto bagnino "Bigio" che separa il Lido dall’’Arzilla.

"Questo passaggio rappresenta un importante passo verso l’armonizzazione delle competenze in materia di viabilità e servizi - si legge in una nota dell’amministrazione -, perché le aree in consegna al Comune di Fano sono da sempre zone ad utilizzo pubblico: alcune dedicate a viabilità carrabile e ciclopedonale altre invece sono utilizzate da cittadini e turisti come servizi alla balneazione".

Questa firma tra Amministrazione comunale e capitaneria di porto (in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) conferisce al Comune la diretta gestione delle aree evitando di pagare su di esse le concessioni demaniali, così come avvenuto finora. Il vicesindaco e assessore al demanio marittimo Fanesi commenta: "Un accordo che mette fine ad una situazione che da troppo tempo impegnava risorse pubbliche per pagare i canoni demaniali che negli anni sono costantemente aumentati: risorse che potranno essere impegnate diversamente per garantire maggiori servizi ai cittadini".

