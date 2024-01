Al Comune servono geologi

Al Comune di Colli al Metauro serve un geologo: deve affidare

l’incarico di "studi di approfondimento di microzonazione sismica di 3° livello sulle aree di attenzione per instabilità di versante, per liquefazione e per presenza di cavità". L’avviso pubblicato sul sito web è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti, che sono interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento dell’incarico. Luogo di esecuzione del servizio sarà il Comune di Colli al Metauro e il servizio avrà una durata di 180 giorni naturali consecutivi. L’importo dell’incarico, comprensivo di Iva e di tutte le spese, è pari a 24.667 euro. La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata entro le 12 del 18 gennaio, esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo: comune.collialmetauro@pecitaly.it.

s.fr.