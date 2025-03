"Al Consorzio di Bonifica fanno le elezioni. E la pressione dell’acqua cala"

Andrea Busetto Vicari, agricoltore battagliero, rapportandosi con il Consorzio di Bonifica per risolvere un problema di irrigazione scopre che presto l’ente andrà a nuove elezioni. "La mia azienda è stata tra le prime a irrigare nella vallata del Foglia, con i primi impianti irrigui in pressione: ogni tanti chilometri una stazione di pompaggio con 5 o 6 atmosfere. Era la nascita dei famosi “rotoloni“ Idrofoglia con base a Lunano, che oggi sono un comparto importante nelle aziende della nostra provincia".

Busetto Vicari di "rotoloni", ossia quel macchinario con lunghi tubi da irrigazione arrotolati, ne ha 4 ma sono tutti fermi: "Negli anni scorsi è nato un progetto da molti milioni di euro per fare una tubazione dalla diga di Mercatale a Pesaro che avrebbe portato acqua per gravità escludendo le stazioni di pompaggio e facendo risparmiare energia. I soldi son finiti prima della fine del progetto e la condotta che doveva partire da Mercatale parte in realtà al pari della discoteca Accademia, a Casinina, circa 25 metri più in basso e questo determina un calo di pressione. A me e ad altri agricoltori di Ca’ Gallo la pressione da 6 cala a 2.2 atmosfere. Già negli anni scorsi mi preoccupai e scoprì che agli agricoltori più a monte di me era stato concesso di ricollegarsi alla stazione di pompaggio rimasta, riottenendo quindi le 6 atmosfere. Chiesi lumi al presidente del Consorzio Claudio Netti che mi scrisse di mettere una motopompa e che poi mi avrebbero detratto i costi dell’energia. Ad oggi, da anni, non ho mai ricevuto nulla".

Da qui la polemica di Busetto Vicari: "La mia azienda e quelle vicine non sono nelle condizioni di efficienza e competitività degli altri, l’acqua che mi fan pagare ha lo stesso prezzo di chi ha 6 atmosfere. Ho scritto lettere, pec, telefonato ma non ho avuto nessuna risposta. Assieme a mio figlio, che è mio socio ed è ingegnere, ci è stato assicurano che era sufficiente un collegamento di 900 metri fino a una condotta più a monte, per un costo di 50mila euro. Il progetto, però, è stato bocciato in Consiglio di Amministrazione per assenza di fondi. Poco dopo nella stessa area sono stati fatti dei lavori per due milioni di euro, per proteggere dall’erosione le condotte esistenti, lavori probabilmente inutili perché non è una zona soggetta a erosione. Abbiamo fatto accesso agli atti ma ci sono stati negati i documenti. A questo punto perché non dovrei andare da un giudice a denunciare tutto?".

Da qui cominciano le "indagini" di Busetto Vicari: "Tra pochi giorni ci saranno le elezioni del Consorzio di Bonifica, cosa di cui nessun agricoltore che paga il Consorzio sapeva nulla. Pare che ci sia già la volontà di spartirsi le poltrone senza nemmeno presentare le liste ma arrivando già con un accordo tra i vari sindacati agricoli. Ho presentato la questione a diversi sindaci e alcuni si stanno già muovendo, così come l’onorevole Mirco Carloni è informato. Come agricoltori non facciamoci prendere in giro un’altra volta".

Andrea Angelini