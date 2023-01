Al corto del Bramante-Genga l’applauso del Festival di Gravina

Ci sono alcuni progetti extra scolastici legati al mondo del cinema, in particolare cortometraggi, che coinvolgono i ragazzi dell’Itet Bramante Genga da diversi anni. Tra i riconoscimenti ottenuti, c’è anche la partecipazione di successo al “Via dei Corti” - Festival Indipendente di Cinema Breve, organizzato dalle associazioni No_Name e Gravina Arte in collaborazione con il Comune di Gravina (Catania).

All’ottava edizione, svoltasi il 16 e 17 dicembre, ha partecipato anche il cortometraggio prodotto e diretto da Paolo Radi, docente di storia e lingua e letteratura italiana all’Itet Bramante Genga. "Classroom – La scuola come non l’avete mai vista" è un filmato di 15 minuti che concorreva nella sezione "corti scolastici" e che ha visto coinvolta la classe II D (anno scolastico 2021-2022). In scena si vede una classe che ha che fare con un docente che non interagisce con i suoi alunni, con lo scopo di porre sotto la lente d’ingrandimento il ruolo dei professori in una scuola molto diversa rispetto al passato. L’attestato di partecipazione è stato recapitato con un messaggio di congratulazioni "per il corto presentato e meritorio di premio", evidenziando un altro grande successo per un prodotto fortemente voluto dal professor Radi che dal 2010 avvicina i ragazzi al mondo del cinema producendo insieme a loro cortometraggi di squadra. "Ho trovato il bando su Facebook e ho deciso di inviare la nostra opera. Tra i 27 alunni c’era chi faceva il regista, il co-regista, chi curava le battute e chi collaborava in altri modi – ha spiegato il docente –. Abbiamo fatto tutto insieme, è stato molto facile coinvolgerli. Ci siamo affidati a un solo aiuto esterno, quello di Fabrizio Colonesi, che ha montato e missato il cortometraggio".

Radi si è dedicato alla scrittura del soggetto, ma è insieme ai ragazzi che è stata realizzata l’intera sceneggiatura. La passione e dedizione del docente sono stati debitamente ricompensati con il Premio Adriatico 2022, un riconoscimento per l’impegno profuso nel formare studenti con strumenti non convenzionali ma altamente coinvolgenti come i cortometraggi. "La fatica è tanta, ma io ci ho sempre provato. I ragazzi si appassionano molto". Serve solo un “ciak si gira”.

Lucia Arduini