Al Cup non le prenotano la visita: "E non ho i soldi per andare dal privato"

L’ennesima storia di disservizi nella sanità viene da Pesaro ma non è la solita storia con visite mediche per le quali si trova una data solo dopo mesi: nel caso di C.D., pensionata pesarese, non avviene proprio la prenotazione della visita. "Il 16 ottobre dello scorso anno il mio medico di famiglia mi ha fatto la ricetta per una visita oculistica con priorità D (30 giorni per la visita, 60 per gli accertamenti diagnostici) che dovrò eseguire ogni 6 mesi per la ricerca del glaucoma per via di una familiarità, per poi valutare con l’oculista il da farsi in base ad altri esami che faccio periodicamente. Da allora ho chiamato il Cup regionale almeno una decina di volte senza risolvere nulla. Ogni volta mi viene detto che non c’è disponibilità e di riprovare dopo un po’, facendo passare qualche giorno. Io così ho fatto. L’ultima volta mi hanno indicato di rivolgermi all’Urp di Pesaro, dove gli operatori stessi mi hanno detto di essere a conoscenza della criticità ma che il massimo che possono fare è di mettermi in lista di attesa e di ricontattarmi qualora si fosse sbloccato qualcosa".

Ma il tempo passa: "Siamo arrivati quasi a metà gennaio ed io non ho ricevuto ancora nessuna chiamata – continua la signora –. Dopo tre mesi non solo non ho fatto gli esami indicati dal medico ma non ho nemmeno la data della visita. Se non fossi una pensionata che vive solo della sua piccola pensione mi sarei già rivolta a medici privati, già in passato mi sono rivolta alla sanità privata nella vicina Romagna per ovviare a queste infinite attese. Adesso so bene che questo mio sfogo non servirà a nulla ma penso che non sia possibile, e soprattutto giusta, una situazione della sanità pubblica come questa. Ringrazio il Carlino per aver raccontato la mia storia ma spero che chi siede sulle poltrone dove si prendono le decisioni intervenga al più presto – la conclusione della donna – perché per noi cittadini non è assolutamente più sostenibile".