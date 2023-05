Al Della Rovere il patentino europeo per diventare saldatori

La formazione è essenziale ed è quello che si fa alla branca di meccanica dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania. Infatti qui si rilascia un patentino europeo, davvero unico, per la saldatura. Una qualifica essenziale e che potrebbe consolidare professionalità e nuovi sbocchi lavorativi. Ne è la prova la collaborazione tra la scuola e un’azienda nata oltre sessanta anni fa, la Mattioli s.r.l. di Pesaro. Questa opera nel settore della saldatura come punto di riferimento in merito alla vendita di prodotti, assistenza e servizi tra Marche e Romagna e porta a Urbania i ragazzi a formare e certificare.

Un passo indietro. Nel 2014, forte di una collaborazione ormai fidelizzata con l’allora Asqst di Forlì (ora Sts certificazioni) Gabriele Turi, che arriva da uno storico produttore di saldatrici del territorio italiano, la Sincosald s.r.l. entra nell’organico. Proprio dalla sua esperienza e qualifica e con l’incontro con il professore del Della Rovere Gabriele Smacchia nasce l’intuizione per un percorso post maturità. Il docente infatti capisce quanto possono essere importanti queste nozioni, anche in virtù di alcune giornate formative già fatte con Turi e alcuni ragazzi della scuola.

Nasce così nel 2022 il primo corso di saldatura inserito nel programma di studio quotidiano del maturando, eseguito dal professor Smacchia e portato a termine con esame di qualifica finale del saldatore EN9606-1 da Turi come ispettore. Una certificazione che vale in tutta Europa e che già ha terminato un primo ciclo con nuovi professionisti della saldatura.

Francesco Pierucci