"Al ’Don Orione’ un corso con il lavoro assicurato"

C’è posto ancora per 5 allievi, nel nuovo corso gratuito Ifts (Istruzione formazione tecnica superiore) per "Tecnico superiore per l’industrializzazione del processo e del prodotto", un corso post diploma finanziato dalla Regione Marche. "E’ un percorso annuale che abbiamo voluto insieme ai partner della della rete - spiega il direttore Roberto Giorgi - che sono l’Università Politecnica delle Marche, Confindustria Pesaro, ConfApi Pesaro e Digital smart. Un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore nelle tecniche di industrializzazione del processo e del prodotto".

E’ rivolto a ragazzi e ragazze in possesso del diploma di scuola media superiore, è quindi un percorso post diploma di 800 ore, 400 ore in aula e 400 ore in azienda. "Ben 25 aziende sostengono questo percorso di studi e si sono rese disponibili ad accogliere gli allievi per gli stage. Di queste 25, addirittura 14 aziende hanno prodotto una dichiarazione di impegno di assunzione degli studenti che superata la prova finale avranno conseguito il Certificato di Specializzazione Tecnica superiore corrispondente al livello EQF 4".

Al termine del percorso verranno rilasciati anche 3 CFU da parte dell’Università politecnica delle Marche della durata di 3 anni. "Il settore al quale il corso si rivolge - conclude Giorgi - è quello della meccanica meccatronica e naturalmente il profilo di uscita è quello di uno specialista nell’organizzazione dei processi e dei prodotti". Il corso è partito l’8 gennaio con 20 allievi, ma c’è posto per un totale di 25. Per accedere alla prova finale è necessario frequentare almeno il 75% del monte ore. Infotel. 0721.801462

ti.pe.