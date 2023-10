Al Festival Gad va in scena “La strada“

Prosegue il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad. Oggi alle 21 al Teatro Rossini I Giardini dell’Arte di Firenze mettono in scena “La strada“ adattamento della vicenda raccon¬tata sul grande schermo da Federico Fellini. Nel pomeriggio, alle 18, si terrà un evento speciale ad ingresso libero nella Sala Rossa del Comune di Pesaro: "Una vita in contropiede: le avventure di Arnaldo Ninchi tra teatro, cinema, tv e basket", una conversazione in occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’attore pesarese Arnaldo Ninchi, con la partecipazione di Arianna Ninchi, Chiara Pasanisi, Franco Bertini, Giovanni Paccapelo. Coordina Anna Rita Ioni.

Il Festival proseguirà domani con “Prestazione occasionale“, testo di Francesco Brandi messo in scena da Futura Teatro di Firenze.

I giovani del festival. "Una delle conferme più felici di questo festival è la presenza dei giovani – così il direttore artistico Cristian Della Chiara –, i numeri sono incredibili perché circa 60 sono i ragazzi che fanno parte della Giuria giovani rappresentanza di tre diversi istituti superiori, quindi abbiamo anche aumentato i numeri di istituti che sono convintamente coinvolti nel progetto. I ragazzi mostrano una passione e una serietà nel loro impegno straordinario anche per la modalità in cui stanno a teatro, perché tutte le compagnie riconoscono e percepiscono una grande energia che viene restituita dalla sala prevalentemente di giovani. Ci piace dire che siamo il festival più vecchio d’Italia con il pubblico più giovane d’Italia. Questo è uno degli elementi più importanti insieme alla conferma del progetto “Oh my Gad“ ancora in capo a dei giovanissimi perché sono dei ragazzi tutti delle scuole superiori che anche quest’anno hanno conquistato il cuore delle compagnie innalzando il livello del lavoro fatto, perché sono veramente dei piccoli film realizzati per la promozione di ogni singolo spettacolo. La presenza dei giovani è l’elemento di più grande valore del nostro festival, perché è quello che ci dà la garanzia che 76 edizioni sono solo l’inizio".

La parola anche a due dei componenti della Giuria giovani: "E’ una esperienza molto bella che mi attirava da tempo – dice Lucrezia Pagnoni, 17 anni –, il teatro è stato sempre un ambiente affascinante per me. Sono molto felice di partecipare". Interviene anche Gianroberto Giardi, 17 anni: "Essere qui al Teatro Rossini uno dei teatri più prestigiosi al mondo è per me già emozionante. Io ho anche recitato in maniera amatoriale. Siamo qui per analizzare tutte le sfumature di un’opera".

www.festivalgadpesaro.it

Beatrice Terenzi